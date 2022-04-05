Стало відомо, коли українці зможуть повертатися до Бучі, а хто може їхати вже зараз

Стало відомо, коли українці зможуть повертатися до Бучі, а хто може їхати вже зараз

Наразі в Бучі перебувають 3700 людей, які пережили окупацію.

Українці зможуть повертатися до Бучі вже за тиждень. Водночас працівники сфер, які забезпечують життєдіяльність міста, можуть їхати вже зараз.

Про це повідоми міський голова міста Буча Анатолій Федорук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Лікарі, комунальники і ті, хто забезпечував життєдіяльність міста, можуть повертатися. Є порозуміння зі Збройними силами, щоб давали для них коридор. Маю надію, що через тиждень дамо можливість потихеньку повертатися (решті мешканцям - ред.)", — зазначив Федорук.

Наразі триває робота з розмінування території міста після російських загарбників. Також комунальники намагаються налагодити всі комунікації.

"Працюємо над відновленням електро- та газопостачання. На 60% внутрішня електромережа вціліла, і є надія, як тільки дадуть магістральне живлення, можемо дати світло для територіальної громади", — повідомив Федорук.

За словами мера Бучі, силові структури надійно охороняють від мародерства багатоквартирні будинки, які постраждали від обстрілів.

"Можу запевнити власників багатоквартирних будинків, що Національна поліція, батальйон територіальної оборони, як бучанський, так і територіальний, забезпечують постійне патрулювання, щоб унеможливити мародерство", — підкреслив Федорук.

Нагадаємо, у населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів Київщини запровадять посилену комендантську годину, яка триватиме до 7 квітня.

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