Стало відомо, коли в Україні може запрацювати завод "байрактарів"

Завод з виробництва ударних безпілотників "Байрактар" може бути запущений в Україні вже в кінці 2023 року.

За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, будівництво заводу найімовірніше триватиме кілька місяців, а от на його запуск потрібно більше часу.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Саме будівництво (заводу - ред.) може зайняти кілька місяців, а запуск заводу може бути в 2023 році, можливо, в кінці", - заявив посол.

Він також додав, що незважаючи на процес ратифікації угоди щодо заводу у Верховній раді, компанія "Baykar Makina" вже починає підготовчі роботи для початку будівництва.

"Звичайно, є деякі нюанси пов'язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні", - зазначив Боднар.

Нагадаємо, у Кремлі збентежені тим, що в Україні будуть виробляти турецькі безпілотники “Байрактар”. Тому там вдалися до чергових погроз - цього разу вони говорять, що можуть “розбомбити” виробництво літальних апаратів.

Читайте також: