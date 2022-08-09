Стало відомо, коли в Україні може запрацювати завод "байрактарів"

Завод з виробництва ударних безпілотників "Байрактар" може бути запущений в Україні вже в кінці 2023 року.
За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, будівництво заводу найімовірніше триватиме кілька місяців, а от на його запуск потрібно більше часу.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Саме будівництво (заводу - ред.) може зайняти кілька місяців, а запуск заводу може бути в 2023 році, можливо, в кінці", - заявив посол.
Він також додав, що незважаючи на процес ратифікації угоди щодо заводу у Верховній раді, компанія "Baykar Makina" вже починає підготовчі роботи для початку будівництва.
"Звичайно, є деякі нюанси пов'язані із завезенням певного обладнання, але це технічні деталі. Я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо певний прогрес у цьому питанні", - зазначив Боднар.
Нагадаємо, у Кремлі збентежені тим, що в Україні будуть виробляти турецькі безпілотники “Байрактар”. Тому там вдалися до чергових погроз - цього разу вони говорять, що можуть “розбомбити” виробництво літальних апаратів.
Читайте також:
- "Треба заборонити росіянам курити на військових об'єктах": Кім - про вибухи на головному аеродромі Криму
- "Початок деокупації Криму?": реакція українських політиків на вибухи в Новофедорівці
- "Працюють бригади швидкої допомоги та санавіація": окупаційна "влада" Криму розповіла про наслідки вибухів на аеродромі