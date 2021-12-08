Стало відомо, коли в Україні почнуть будівництво першого автобану

Планується, що автобан буде близько 280 км протяжністю.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заяив, що перший в Україні автобан від Краковця до Бродів та Рівного почнуть будувати вже у 2022 році.

Про це він сказав під час українсько-хорватського бізнес-форуму в Києві, пише Укрінформ.

"Переконаний, що вже наступного року в Україні почне будуватися перший автобан від польського кордону, від Краковця, до Львова, далі на Рівне. Фактично це буде частиною дороги до Києва, такого транзиту від європейського кордону до Києва", — повідомив Шмигаль.

Планується, що автобан буде близько 280 км протяжністю , а час проходження маршруту прогнозовано зменшиться з 4 годин 20 хвилин до 2,5 годин. Повідомляють, що дорога буде розрахована на швидкість 130 км/год, а реалізація проєкту проходитиме в три етапи.

Нагадаємо, під час українсько-хорватського бізнес-форуму в Києві Денис Шмигаль повідомив, що Україна і Хорватія підписали декларацію про європейську перспективу нашої країни.

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