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Стало відомо, коли в Україні розпочнеться і закінчиться навчання у школах

Стало відомо, коли в Україні розпочнеться і закінчиться навчання у школах

Перше вересня у школі. / Фото: УНІАН

Уряд затвердив початок та кінець навчального року.

У вівторок, 23 липня, Кабінет міністрів визначив, коли буде початок та закінчення навчального року в загальній середній школі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах:

  • розпочнеться у понеділок, 2 вересня;
  • завершиться 30 червня 2025 року.

"Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території", - додав очільник Кабміну. 

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що навчання у школах розпочнуть 19 серпня. Одна з причин - надзвичайно складна ситуація з електроенергією.

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