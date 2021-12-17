Стало відомо, коли Верховна Рада візьметься до розгляду законопроєкту про множинне громадянство

Стало відомо, коли Верховна Рада візьметься до розгляду законопроєкту про множинне громадянство

Перед тим у Верховній Раді ще є низка справ для вирішення.

Верховна Рада може розглянути президентський законопроєкт про множинне громадянство вже в лютому наступного року.

Про це повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук під час підсумкової пресконференції, пише Укрінформ.

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Стефанчук припустив, що розгляд питання може початися вже з лютого наступного року. Перед тим, за словами спікера, у Верховній Раді ще є низка справ для вирішення.

"Я дуже вірю, коли вже будуть завершені всі процеси в комітеті, тоді буде обговорюватися, коли він (законопроєкт - ред.) потрапить у зал... Я думаю, що це, може, не буде початок наступного року, але може бути початок наступної сесії, тобто з лютого, тому що ще є низка процедур, які треба пройти", – повідомив Стефанчук.

Нагадаємо, 1 січня Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Проєкт закону розроблено у зв’язку з рішенням "про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства".

Своєю чергою, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що в законопроєкті про множинне громадянство, який президент Володимир Зеленський вніс у четвер, 2 грудня, на розгляд Верховної Ради як невідкладний, немає жодних ризиків.

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