Стало відомо, коли ворожі літаки можуть вийти на пускові рубежі

Час - дуже приблизний зі великою похибкою.
Підтверджено вильоти 5 бортів Ту-95мс - всі курсом у бік Каспійського моря.
Про це інформують моніторингові канали.
Виліт ймовірно бойовий, а це означає:
- в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 03:40 - 04:10.
- Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:40 - 05:30.
- У районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 04:40 - 06:00.
- Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:00 - 07:20.
Час - дуже приблизний, з великою похибкою.
Повітряні Сили ЗСУ наразі не підтверджують інформацію про виліт ворожих літаків.
Тим часом основний "табун" мопедів наближається до Івано-Франківської та Львівської областей. Також значна загроза є й для Одеської областей. Про це теж інформують моніторингові канали.
Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"
Нагадаємо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.
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