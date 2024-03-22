Стало відомо, коли ворожі літаки можуть вийти на пускові рубежі

Час - дуже приблизний зі великою похибкою.

Підтверджено вильоти 5 бортів Ту-95мс - всі курсом у бік Каспійського моря.

Про це інформують моніторингові канали.



Виліт ймовірно бойовий, а це означає:

в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 03:40 - 04:10.

Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:40 - 05:30.

У районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 04:40 - 06:00.

Якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 06:00 - 07:20.

Час - дуже приблизний, з великою похибкою.

Повітряні Сили ЗСУ наразі не підтверджують інформацію про виліт ворожих літаків.

Тим часом основний "табун" мопедів наближається до Івано-Франківської та Львівської областей. Також значна загроза є й для Одеської областей. Про це теж інформують моніторингові канали.

Більше читайте в матеріалі ТСН.ua: Загадковий свист ракети над Києвом: експерт пояснив, чим міг атакувати Путін і до чого тут "удар помсти"

Нагадаємо, росіяни влаштували масовану ракетну атаку по Києву та області в ніч проти 21 березня. Над містом та в районі столиці збили приблизно 30 російських ракет, зокрема й балістичні. Станом на ранок 21 березня відомо про 13 поранених киян.

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