Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, коли ворожі ракети можуть увійти в український повітряний простір - моніторингові канали

Стало відомо, коли ворожі ракети можуть увійти в український повітряний простір - моніторингові канали

Україні можуть загрожувати ракети з ворожих літаків / Фото: Вікіпедія

Не нехтуйте повітряною тривогою.

За попередньою інформацією відзначено вильоти до 13 бортів Ту-95мс  - всі курсом 160 (у бік Каспійського моря). 

Про це інформують моніторингові канали. 

Виліт ймовірно бойовий, а це означає:

  • в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 04:30 - 05:30.
  • якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько ранку або 05:30 - 06:00.
  • в районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 05:20 - 06:30.
  • якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в українському повітряному просторі близько 06:50 - 08:00.

Час дуже приблизний, з великою похибкою. 

Більш точна інформація про кількість бортів та їх курс будуть ближче до ранку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація