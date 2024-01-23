Стало відомо, коли ворожі ракети можуть увійти в український повітряний простір - моніторингові канали

За попередньою інформацією відзначено вильоти до 13 бортів Ту-95мс - всі курсом 160 (у бік Каспійського моря).

Про це інформують моніторингові канали.

Виліт ймовірно бойовий, а це означає:

в районі Енгельса вони будуть швидше за все о 04:30 - 05:30.

якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько ранку або 05:30 - 06:00.

в районі Каспійського Моря вони будуть швидше за все о 05:20 - 06:30.

якщо пуски будуть звідси - тоді ракети очікуємо в українському повітряному просторі близько 06:50 - 08:00.

Час дуже приблизний, з великою похибкою.

Більш точна інформація про кількість бортів та їх курс будуть ближче до ранку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.