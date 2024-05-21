Стало відомо, коли Євросоюз хоче почати переговори про вступ України

Брюссельські посадовці наполягають на початку офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу вже у червні.

Про це пише Politico з посиланнями на анонімних дипломатів.

Зазначається, що наразі триває інтенсивна робота над тим, щоб переконати угорський уряд дати згоду на початок переговорів про вступ України до ЄС. Якщо все вдасться, процес може початися уже 25 червня.

Співрозмовники видання переконані, що це надасть моральне піднесення Україні, яка протистоїть російській агресії.

Також повідомляється, що Україна і ЄС ведуть перемовини з Будапештом, щоб вирішити проблеми угорських меншин в Україні.

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Після переговорів у квітні між очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто "сторони зазначили позитивну динаміку діалогу". За словами одного з дипломатів, Київ відреагував на список з 11 пунктів, викладений Будапештом, і чекає на відповідь Угорщини.

Один з дипломатів ЄС припустив, що Угорщина, можливо, хоче зняти питання переговорів про вступ України до ЄС до того, як вона в липні перебере на себе піврічне головування в Раді ЄС на ротаційній основі.

"Було відчуття, що цього не варто робити до виборів до Європейського парламенту [9 червня], оскільки це може стати передвиборчим питанням", — сказав дипломат ЄС, коли говорив про настрій, який панує серед багатьох посадовців у Брюсселі.

"Зараз ми шукаємо цей час у червні. Якщо ви угорці, то ви б хотіли, щоб це (дискусії щодо членства України в ЄС — ред.) закінчилося до головування", — сказав дипломат.

Після того, як лідери ЄС надали Києву політичну підтримку, наступним кроком у процесі вступу є початок офіційних переговорів через міжурядову конференцію з Україною. Це означатиме відкриття переговорів про членство.

Для того, щоб це сталося, країни ЄС мають узгодити так звану переговорну рамку. 27 столиць дискутують щодо цього документа відтоді, як Європейська комісія надіслала його в березні. Поки що переговори на технічному рівні проходять добре, кажуть двоє дипломатів, і вони очікують, що новий проєкт буде надісланий послам ЄС найближчими тижнями, щоб вони могли вирішити найгостріші питання.

Україна та її прихильники в ЄС закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС 1 липня.

Водночас, за словами дипломатів, Угорщина зацікавлена в успішному головуванні в Раді ЄС. Бельгійці, які наразі головують на ротаційній основі, також намагаються переконати Угорщину, що це також її політичний інтерес, особливо з огляду на те, що Угорщина може використати один з декількох методів, щоб заблокувати вступ України до ЄС, якщо захоче.

Бельгійські посадовці вже призначили міжурядову конференцію на 25 червня, за кілька днів до того, як Будапешт перебере на себе головування в ЄС 1 липня. Але "як завжди, неможливо передбачити, що робитиме Угорщина, доки ми не почуємо самого Орбана", сказав один з дипломатів.

Вступ України до ЄС: останні новини

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна готова вже наприкінці червня розпочати переговори про вступ до Євросоюзу.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також повідомила, що Україна має "джентльменську домовленість" із більшістю країн Євросоюзу про те, що переговори про вступ держави до ЄС розпочнуться у червні 2024 року.

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