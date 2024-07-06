Стало відомо, коли Залужний почне роботу послом у Британії

Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вже вирушив до Лондона і найближчими днями почне роботу послом.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 липня приступає до роботи послом України у Великій Британії.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

За інформацією ЗМІ, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вже вирушив до Лондона.

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року, після кількох місяців чуток та чвар у Мережі президент України Володимир Зеленський заявив, що тодішній головком ЗСУ генерал Валерій Залужний йде у відставку. До того ж президент закликав командира продовжити служити Україні. Ходили чутки, що Залужний може очолити апарат РНБО України, втім за місяць у МЗС оголосили, що ексголовком очолить посольство у британській столиці.

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