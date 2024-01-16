Стало відомо, коли запрацює новий закон про мобілізацію

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію.

Питання ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію займе кілька тижнів.

Про це заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла в ефірі телемарафону.

За її словами, ухвалення нової редакції закону про оновлення процесу мобілізації не затягнеться надовго.

"Звичайно, цього року (буде ухвалення - ред.). Це питання тижнів. Мається на увазі не внесення до Верховної Ради. Тижні, можливо місяць для початку вже реалізації", - розповіла Калмикова.

На питання про підзаконні акти Кабміну, які мають забезпечити роботу закону, заступниця міністра оборони відповіла так: "Ця робота ведеться вже зараз. Там великий набір підзаконних правових актів, які будуть потребувати змін".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Нова редакція законопроєкту про мобілізацію: що змінилося? Новини від Міноборони | Калмикова".

Нагадаємо, Калмикова також розповіла, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію опиниться у Верховній Раді у найкоротші терміни. Вона має пройти певний шлях погодження в уряді.

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