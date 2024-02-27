Стало відомо, коли запрацюють кабінет призовника і реєстр військовозобов'язаних

Електронний кабінет для військових може запрацювати в Україні вже в середині літа.

Електронний кабінет для військових запрацює в Україні через два місяці після ухвалення закону щодо мобілізації №10449 – приблизно на початку другого кварталу поточного року. В ньому буде можливість, зокрема, отримати "Сертифікат захисника" – витяг з реєстру "Оберіг" про військовозобов’язаного.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко для Forbes.

Вона зауважила, що вказаний термін є досить коротким для таких інструментів – "можна сказати миттєвий".

Також заступниця міністра зазначила, що в кабінеті вивантажуватиметься електронний документ із QR-кодом, схожий на COVID-сертифікат. Крім того, готується функціонал, в якому директор підприємства зможе запросити бронювання своїх працівників.

Крім того, у кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації, аби їх могли використовувати ТЦК, що звільнить від зайвої бюрократії, ксерокопій тощо.

"Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів", – зазначила чиновниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський засудив "полювання" ТЦК на військовозобов'язаних на вулиці та заявив, що на сьогодні є всі можливості для осучаснення мобілізаційних процесів. Тим часом у січні 2024 року Рада ухвалила законопроєкт про цифровізацію армії, який передбачає створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних. Також на доопрацюванні перебуває проєкт про зміни у мобілізації.

Чи може "полювання" за чоловіками мобілізаційного віку перейти в онлайн-площину - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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