Стало відомо, коли і де відбудеться похорон Андрія Парубія

Андрій Парубій / © УНІАН

У Львові визначили графік похоронних заходів за загиблим політиком та колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Про це повідомив мер Львову Андрій Садовий.

У понеділок, 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбудеться парастас. Наступного дня, у вівторок, 2 вересня, об 12:00 у цьому ж соборі розпочнеться чин похорону.

Близько 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, пройде загальноміська церемонія прощання, на якій львів’яни матимуть змогу віддати останню шану.

Поховання Андрія Парубія відбудеться на Личаківському цвинтарі.

Вбивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради та чинного народного депутата Андрія Парубія. Напад стався у Франківському районі міста близько опівдня, коли політик прямував на тренування до спортзалу.

За даними правоохоронців, нападник здійснив кілька пострілів, від яких Парубій загинув до приїзду медиків. Наразі інформації про затримання стрільця немає.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, у політика влучили вісім куль. Серед версій розслідування розглядається й можливий російський слід.

Станом на 2025 рік Андрій Парубій був депутатом IX скликання від «Європейської солідарності», працював у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також входив до міжпарламентських груп із Польщею та Італією.

Варто нагадати, що у грудні 2014 року біля готелю «Київ» на нього вже здійснювали замах.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що Андрій Парубій був активним учасником національно-демократичного руху кінця 1980-х, очолював Самооборону Майдану та послідовно відстоював українську державність.