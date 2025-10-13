Стало відомо, коли може зʼявитися тепло в більшості багатоповерхівок цього року

Опалювальний сезон / © iStock

Опалювальний сезон у багатоповерхових будинках цього року може розпочатися пізніше – з 1 листопада, замість звичних п’яти місяців він триватиме лише чотири.

Про це заявила колишня народна депутатка та секретарка комітету ВР 8 скликання з питань паливно-енергетичного комплексу Вікторія Войціцька в ефірі “Еспресо”.

За словами Войціцької, це пов’язано з рішенням Кабінету Міністрів щодо обмеженого постачання газу для Теплокомуненерго за регульованим тарифом.

“Фактично компанії, зокрема Нафтогаз, які постачають газ для потреб Теплокомуненерго за регульованим тарифом, можуть це робити лише з 1 листопада”, – пояснила вона.

Войціцька додала, що будинки, де ОСББ або управителі погодяться оплачувати газ за ринковою ціною (20–30 грн за куб), теоретично можуть отримати тепло раніше. Однак через зарегульовану ціну на газ більшості будинків доведеться чекати.

За її словами, скорочення опалювального сезону обумовлене насамперед дефіцитом газу через останні обстріли газовидобувних об’єктів.

“Кабмін фактично вирішив зменшити споживання газу, щоб співставити обсяги газу у сховищах, імпорт і залишки видобутку з потребами населення”, – зазначила Войціцька.

Водночас власники приватних будинків та квартир з індивідуальним опаленням, які користуються газовими колонками, дров’яними грубками або іншими засобами обігріву, зможуть коригувати споживання та мати тепло в оселях.

“От коли йде мова про багатоповерхові будинки в містах, де тепло забезпечується через центральне постачання, скоріш за все у більшості з них буде тепло тільки з 1 листопада і по 31 березня”, – підсумувала Войціцька.

Раніше Міненерго заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться за планом.