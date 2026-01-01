Стало відомо, куди поцілила Росія в Одесі та області: фото

Атака на Одеський порт / © Олексій Кулеба

У ніч проти 1 січня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області дронами-камікадзе. Зафіксовано пошкодження в Одеському та Ізмаїльському портах.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram.

За словами посадовця, основний удар припав на об’єкти логістики. Зокрема:

В Ізмаїльському порту зафіксовано пошкодження портових причалів та спеціалізованої техніки.

В Одеському порту внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі постраждало обладнання, транспортні засоби та об’єкти інфраструктури.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях уже працюють профільні служби та рятувальники. Триває оцінка завданих збитків», — повідомив Кулеба.

Попри чергову спробу РФ заблокувати український експорт, морські ворота України продовжують функціонувати. Віцепрем’єр наголосив, що Україна й надалі виконуватиме свої зобов’язання щодо продовольчого експорту та забезпечуватиме стабільну роботу логістичної мережі.

Нагадаємо, в ніч проти 31 грудня російські окупанти випустили по Одесі та Чорноморську 20 ударних безпілотників, що призвело до поранення п’яти людей. Ворожі дрони поцілили в житлові висотки та складські приміщення пошти, а також знищили приватні автомобілі, спричинивши масштабні займання. Внаслідок влучань по об’єктах енергетики та життєзабезпечення значна частина обласного центру опинилася без електроенергії, опалення і водопостачання.