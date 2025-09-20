ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
597
Час на прочитання
1 хв

Стало відомо, куди саме влучили російські окупанти у Дніпрі

Загарбники атакували цивільну інфраструктуру Дніпра, влучивши у склади мережі супермаркетів АТБ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дим від пожежі на складах мережі АТБ у Дніпрі

Дим від пожежі на складах мережі АТБ у Дніпрі / © Дніпро Оперативний

Російські окупанти завдали удару по складах мережі АТБ у Дніпрі: саме цю пожежу спостерігали містяни.

Про це повідомляє Telegram-канал «Дніпро оперативний».

«Рашисти завдали удару по складах мережі АТБ: саме цю пожежу спостерігали містяни. Жодних військових об’єктів — лише цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки на Дніпро постраждали 30 людей. З низ 12 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики.

Наразі триває ліквідація наслідків. Усі екстрені служби поряд з людьми.

Дата публікації
Кількість переглядів
597
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie