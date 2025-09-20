- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 597
- Час на прочитання
- 1 хв
Стало відомо, куди саме влучили російські окупанти у Дніпрі
Загарбники атакували цивільну інфраструктуру Дніпра, влучивши у склади мережі супермаркетів АТБ.
Російські окупанти завдали удару по складах мережі АТБ у Дніпрі: саме цю пожежу спостерігали містяни.
Про це повідомляє Telegram-канал «Дніпро оперативний».
«Рашисти завдали удару по складах мережі АТБ: саме цю пожежу спостерігали містяни. Жодних військових об’єктів — лише цивільна інфраструктура», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки на Дніпро постраждали 30 людей. З низ 12 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики.
Наразі триває ліквідація наслідків. Усі екстрені служби поряд з людьми.