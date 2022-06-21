Стало відомо, про що сьогодні в Києві говорили Зеленський і прем'єр-міністр Люксембурга

Стало відомо, про що сьогодні в Києві говорили Зеленський і прем'єр-міністр Люксембурга

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з Прем'єр-міністром Люксембурга Ксав'є Бетелем, який перебуває в Україні з візитом.

Під час зустрічі в Києві сторони обговорили допомогу українським біженцям, відновлення України, санкції проти Росії та вступ України до ЄС.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Цей візит дуже важливий для нас, для мене особисто. Він підтверджує: бути зараз в Україні, бути зараз з Україною – це бути на світлому боці історії, якою б складною вона не була", – зазначив Зеленський.

Глава держави подякував прем’єр-міністру Люксембургу за допомогу, яку його країна та він особисто надає Україні від перших днів повномасштабної війни Росії.

"Ми були на постійному зв’язку, і Люксембург нам постійно допомагав… Я дуже вдячний від імені нашого народу, і я скажу детально: 15% свого оборонного бюджету Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям", – наголосив Зеленськи.

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За його словами, під час зустрічі в Києві сторони обговорили питання стосовно допомоги українцям, які знайшли прихисток у Люксембурзі після початку війни.

"Ми обговорювали, як живеться нашим дітям, сім’ям, школярам, яких Люксембург дуже тепло приймає. Вдячний за те, що вони відчувають себе вдома, але вдома тимчасово, тому що для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України повернулися додому, адже треба після війни відновлювати нашу державу", – зазначив він.

Крім того, Зеленський та Бетель говорили і про відновлення України. В ОП кажуть, що більш докладно цю тему обговорюватимуть цьогоріч у липні на конференції в Лугано (Швейцарія), і Люксембург буде долучений до цієї тематики.

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"Також ми детально обговорили санкційну політику проти російської держави. Виклики, які пов’язані з блокуванням Чорного й Азовського морів з боку російського флоту, що призводить і точно призведе до дефіциту харчової продукції у світі, особливо для країн Азії, Африки, деяких європейських держав. Виходи з цього колапсу, з цього нахабства ми також обговорювали", – зазначив Зеленський.

Повідомляється, що свій візит до України прем’єр-міністр Люксембургу розпочав з деокупованих містечок Київщини. Його вразило побачене в Бучі, Бородянці та Ірпені, зокрема зруйновані будівлі, мости та людські життя. Бетель наголосив на важливості надання Україні необхідної зброї, щоб Україна могла захистити себе й перемогти у війні.

"Хочу подякувати за ту допомогу, підтримку – гуманітарну, збройну і, головне, – людську – наших громадян з боку Люксембургу й особисто Прем’єр-міністра. Ви завжди в нас бажаний гість", – сказав Президент України.

Зі свого боку Ксав’є Бетель наголосив, що його візит є підтвердженням солідарності Люксембургу з Україною. Він заявив, що Герцогство підтримуватиме нашу державу і під час боротьби з російською агресією, і в часи відновлення після війни.

"Люксембург робить усе, що може, щоб допомогти Україні. На гуманітарному, на фінансовому рівнях. Також важливою є моральна підтримка. Я хочу сказати українцям, що їхнє майбутнє – поряд з нами, і воно будуватиметься разом, спільно", – зазначив Ксав’є Бетель.

Прем’єр-міністр зазначив, що після ознайомлення з висновком Європейської комісії щодо заявки України на отримання статусу кандидата в члени ЄС його країна радила іншим членам Євросоюзу підтримати рішення на користь України.

"Я думаю, що буде рішення, яке стане не тільки потужним сигналом для вас, а й для нас. Це не лише наслідок війни проти України, це захист наших цінностей, за які загинуло вже стільки людей", – переконаний він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель прибув до Києва сьогодні, 21 червня.

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