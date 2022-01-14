Стало відомо про стан двійнят, які втратили батьків у смертельній аварії під Харковом

Стало відомо про стан двійнят, які втратили батьків у смертельній аварії під Харковом

Діти ідуть на поправку.

Стан двійнят, які втратили батьків у ДТП на кільцевій Харкова 12 січня, має позитивну динаміку.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

"Стан дітей має позитивну динаміку. Дівчинка почувається задовільно, вона контактна. Вирішується питання про її переведення до дитячого травматологічного відділення міської клінічної лікарні №17. Хлопчику теж трохи краще, але поки його стан такий же стабільно важкий, і він знаходиться на апараті штучної вентиляції легень", - зазначила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Як повідомлялося, смертельна аварія сталася в Мелітополі. За попередньою інформацією, легковик на великій швидкості увігнався в дерево близько першої години ночі. Удар був такої сили, що автівку буквально розірвало навпіл. Чоловік та жінка, що були в салоні, від отриманих травм загинули.

ДТП в Харківській області: лікарі борються за життя двійнят

Читайте також: