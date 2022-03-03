Стало відомо про стан пенсіонера, якого в авто переїхав танк окупантів у Києві

Чоловік не зазнав серйозних травмувань, тож йде на поправку.

Український письменник Любко Дереш побував як волонтер у Київській міській клінічний лікарні швидкої медичної допомоги, де зараз перебуває чоловік, якого переїхав танк на Оболоні в Києві.

Про це він повідомив у Мережі.

"У реанімації лежить літній чоловік, на якого наїхав танк на Оболоні. Він іде на покращення і в бадьорому настрої", - написав Любко Дереш.

Він додав, що в КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги" зараз є достатньо волонтерів, вона забезпечується продуктами та розхідними матеріалами від численних громадян та організацій.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: