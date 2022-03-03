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Стало відомо про стан пенсіонера, якого в авто переїхав танк окупантів у Києві

Стало відомо про стан пенсіонера, якого в авто переїхав танк окупантів у Києві

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Стало відомо про стан пенсіонера, якого в авто переїхав танк окупантів у Києві

Фото: Олександр Краковський_Facebook

Чоловік не зазнав серйозних травмувань, тож йде на поправку.

Український письменник Любко Дереш побував як волонтер у Київській  міській клінічний лікарні швидкої медичної допомоги, де зараз перебуває чоловік, якого переїхав танк на Оболоні в Києві.

Про це він повідомив у Мережі.

"У реанімації лежить літній чоловік, на якого наїхав танк на Оболоні. Він іде на покращення і в бадьорому настрої", - написав Любко Дереш.

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Він додав, що в КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги" зараз є достатньо волонтерів, вона забезпечується продуктами та розхідними матеріалами від численних громадян та організацій.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),
  • танків ‒ 217 од,
  • ББМ ‒ 900 од,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ - 42,
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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