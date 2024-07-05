Стало відомо про стан військовослужбовця ТЦК, якого побили у Ворохті

Працівник ТЦК, якого побили у Ворохті, нині перебуває в лікарні.

У військовослужбовця Верховинського РТЦК та СП, якого 4 липня 2024 року побили місцеві, медики діагностували хімічний опік та забої обличчя.

Про це у коментарі Суспільному розповів заступник директора КНП "Яремчанська центральна міська лікарня" Василь Йосипчук.

За його словами, після конфлікту, що виник на блокпості на в'їзді до Ворохти, військовослужбовця доправили до лікарні медики екстреної медичної допомоги.

"Ми оглянули його о 14:45. Військового обстежили окуліст, лор, травматолог та невролог. У чоловіка діагностували хімічний опік і забої м'яких тканин носа й обличчя", — розповів Василь Йосипчук.

У Яремчанській лікарні військовому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Інцидент з ТЦК у Ворохті

У Ворохті жителі влаштували конфлікт з прикордонниками і представниками ТЦК через встановлений блокпост. Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурюються, що через дії ТЦК відпочивальники перестали їздити до Ворохти.

Як зазначають у місцевому пабліку "Моє Яремче", працівник ТЦК нібито вдарив жінку. Одразу після цього люди потрощили автівку та побили його.

В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища.

"Нам незрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України?" – йдеться у дописі.

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