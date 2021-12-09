Стало відомо про стан жінки з Харкова, яка задушила 2-річного сина і викинулася з вікна

Стало відомо про стан жінки з Харкова, яка задушила 2-річного сина і викинулася з вікна

Зараз жінка перебуває у реанімації.

У Харкові у лікарні у реанімаційному відділенні перебуває 36-річна жінка, яка задушила свого 2-річного сина, а потім намагалася скоїти суїцид.

Про це повідомляє "Редпост. Новости Харькова".

36-річна мати задушеної дворічної дитини проходить лікування у медичному закладі у Харкові. Вона також перебуває під охороною.

В результаті падіння жінка отримала різні травми, зокрема, переломи ребер та нестабільний перелом кісток тазу. Медики кажуть, загрози її життю немає.

Харків'янка розповіла слідчим, що скоїла вбивство та спробу самогубства після того, як дізналася, що невиліковно хвора. Також жінка відмовилася від надання показів, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Нагадаємо, що Харкові жінка, яка задушила власного сина, а після цього стрибнула з вікна 4 поверху і вижила, розповіла мотиви свого вчинку.

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