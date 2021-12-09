Стало відомо про стан жінки з Харкова, яка задушила 2-річного сина і викинулася з вікна

Зараз жінка перебуває у реанімації.
У Харкові у лікарні у реанімаційному відділенні перебуває 36-річна жінка, яка задушила свого 2-річного сина, а потім намагалася скоїти суїцид.
Про це повідомляє "Редпост. Новости Харькова".
36-річна мати задушеної дворічної дитини проходить лікування у медичному закладі у Харкові. Вона також перебуває під охороною.
В результаті падіння жінка отримала різні травми, зокрема, переломи ребер та нестабільний перелом кісток тазу. Медики кажуть, загрози її життю немає.
Нагадаємо, що Харкові жінка, яка задушила власного сина, а після цього стрибнула з вікна 4 поверху і вижила, розповіла мотиви свого вчинку.
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