Стало відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку: подробиці

Загалом, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 763 обстріли, завдав 1 ракетного та 12 авіаударів.

Про це у соціальних мережах повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1255 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 359 осіб (безповоротні - 102, поранені - 257).

Знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 14 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 7 складів боєприпасів ворога.

До слова, як повідомили у Розвідуправлінні Міноборони США, нещодавні успіхи ЗСУ дозволяють припустити, що українські війська прорвуть решту ліній оборони ворога до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

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