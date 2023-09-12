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Стало відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку: подробиці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку: подробиці

Українські військові рухаються вперед / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 763 обстріли, завдав 1 ракетного та 12 авіаударів.

Про це у соціальних мережах повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1255 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 359 осіб (безповоротні - 102, поранені - 257).

Знищено 24 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 14 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки. 

Також було знищено 7 складів боєприпасів ворога.        

До слова, як повідомили у Розвідуправлінні Міноборони США, нещодавні успіхи ЗСУ дозволяють припустити, що українські війська прорвуть решту ліній оборони ворога до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Есть все шансы перерубить Юг уже в октябре. Прогноз продвижения ВСУ от Коваленка

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Дата публікації
Перегляди
753
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