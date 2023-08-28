Стало відомо, що на Донбасі у прифронтових населених пунктах залишаються діти: коли їх планують евакуювати

Про це в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, - пише "Суспільне".

За його даними, сьогодні у прифронтових районах області залишаються 89 дітей.

"Всі служби наполегливо працюють на найгарячіших напрямках, це Краматорський і Бахмутський райони, населені пункти, які знаходяться вздовж лінії фронту. З серпня 2022 року в області діє обов'язкова евакуація дітей, у березні 2023 року уряд схвалив рішення про примусову евакуацію, працює над цим", — зазначив Кириленко.

Як повідомив начальник ОВА, для того, щоб батьки погодилися виїхати з дітьми, проводяться дуже складні умовляння.

"Ми розповідаємо батькам дітей про можливі жахливі наслідки перебування під обстрілами, якщо батьки відмовляються евакуюватися, йде попередження про адміністративну і кримінальну відповідальність", — зазначив він.

За інформацією Кириленка, станом на 18 годину російські війська обстріляли Торецьку громаду, снаряди влучили на територію населених пунктів Нью-Йорк та Часів Яр, також на півдні області обстріляли з РСЗВ Волноваський район. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, що окупанти посилено наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині, тому влада оголосила обов'язкову евакуацію.

Також на Харківщині планують оголосити примусову евакуацію дітей.