Стало відомо, що на Донбасі у прифронтових населених пунктах залишаються діти: коли їх планують евакуювати

У прифронтових населених пунктах Донецької області залишають 89 дітей, їх планують евакуювати найближчими тижнями.
Про це в прямому ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, - пише "Суспільне".
За його даними, сьогодні у прифронтових районах області залишаються 89 дітей.
"Всі служби наполегливо працюють на найгарячіших напрямках, це Краматорський і Бахмутський райони, населені пункти, які знаходяться вздовж лінії фронту. З серпня 2022 року в області діє обов'язкова евакуація дітей, у березні 2023 року уряд схвалив рішення про примусову евакуацію, працює над цим", — зазначив Кириленко.
Як повідомив начальник ОВА, для того, щоб батьки погодилися виїхати з дітьми, проводяться дуже складні умовляння.
"Ми розповідаємо батькам дітей про можливі жахливі наслідки перебування під обстрілами, якщо батьки відмовляються евакуюватися, йде попередження про адміністративну і кримінальну відповідальність", — зазначив він.
За інформацією Кириленка, станом на 18 годину російські війська обстріляли Торецьку громаду, снаряди влучили на територію населених пунктів Нью-Йорк та Часів Яр, також на півдні області обстріляли з РСЗВ Волноваський район. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо, що окупанти посилено наступають на Куп'янському напрямку на Харківщині, тому влада оголосила обов'язкову евакуацію.
Також на Харківщині планують оголосити примусову евакуацію дітей.
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