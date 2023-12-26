Стало відомо, скільки біженців з України наразі перебуває у країнах Європи

У країнах Європи на сьогодні перебуває понад 4,1 мільйона українських шукачів притулку.

Також читайте Одна з країн Європи заявила, що видаватиме Україні чоловіків призовного віку

Про це повідомила директорка Агентства ЄС з питань притулку (EUAA) Ніна Грегорі, інформує WAZ.

Вона заявила, що кількість біженців з України продовжує зростати. На кінець жовтня було зареєстровано 4,16 мільйона українців, які користуються там тимчасовим захистом, що на 320 тисяч більше, ніж у січні 2023 року.

Найбільше біженців з України зареєстровано у Німеччині, де на початок жовтня перебувало близько 1,17 млн українців. На другому місці Польща, де зареєстровано 957 тис. українців.

Грегорі заявила, що продовження ЄС схеми тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік до березня 2025 року "є сильним сигналом того, що ЄС залишається відданим захисту тих, хто тікає від жорстокого та незаконного вторгнення"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині розповіли, чи депортуватимуть українців для мобілізації до ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Данії зробили заяву про перебування українських біженців.

Читайте також: