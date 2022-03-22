Стало відомо, скільки будинків пошкоджено від російської агресії в України

Стало відомо, скільки будинків пошкоджено від російської агресії в України

Ця статистика відображає лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя

Від початку повномасштабної агресії Росії проти України, частково пошкоджено близько 3780 житлових будинків, повністю знищено 651 будинок.

Про це заявив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш, - пише Укрінформ.

«Вже маємо аналітику за кількістю уражених будівель. Близько 3780 житлових будинків частково пошкоджено, повністю знищено 651 житловий будинок», – сказав Примуш.

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Ця статистика відображає лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя, і вона не стосується окупованих територій. Тож масштаби руйнувань є значно більшими.

Водночас за словами Примуша, ДСНС вже розробляє плани відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури країни.

«Ми вже займаємося комплектуванням сил для майбутнього відновлення країни», – зазначив він.

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