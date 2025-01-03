Стало відомо, скільки будівель пошкодив ворог у Харкові у 2024 році

Мер Харкова Ігор Терехов представ статистику про обстріл міста.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

"Так, цифри втомлюють. Але за ними стоїть правда. Правда про тисячі зруйнованих Росією вікон, дахів і будинків. Ми фіксуємо кожну втрату. Бо ці дані — докази. Для світу. Для трибуналу. Для історії. Щоб ніхто ніколи не зміг сказати: "Цього не було". Комунальники вже закрили практично 100% контурів і відремонтували дві третини дахів. Подальші роботи тривають. Крок за кроком, спільними зусиллями міста, держави, партнерів, волонтерів ми обовʼязково відновимо наш Харків!", - йдеться у повідомленні.

За даними Терехова, пошкоджено 34 992 вікна у квартирах, 12 833 вікна у місцях загального користування, 4822 балкони, 781 покрівля (525 – уже відремонтували).

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Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про загрозу росіян на Харківщині. З його слів, армія Росії намагається розширити зону впливу у регіоні.

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