Стало відомо, скільки будівель пошкодив ворог у Харкові у 2024 році

Росіяни постійно обстрілюють Харків.
Мер Харкова Ігор Терехов представ статистику про обстріл міста.
Про це він повідомив у соціальних мережах.
"Так, цифри втомлюють. Але за ними стоїть правда. Правда про тисячі зруйнованих Росією вікон, дахів і будинків. Ми фіксуємо кожну втрату. Бо ці дані — докази. Для світу. Для трибуналу. Для історії. Щоб ніхто ніколи не зміг сказати: "Цього не було". Комунальники вже закрили практично 100% контурів і відремонтували дві третини дахів. Подальші роботи тривають. Крок за кроком, спільними зусиллями міста, держави, партнерів, волонтерів ми обовʼязково відновимо наш Харків!", - йдеться у повідомленні.
За даними Терехова, пошкоджено 34 992 вікна у квартирах, 12 833 вікна у місцях загального користування, 4822 балкони, 781 покрівля (525 – уже відремонтували).
Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про загрозу росіян на Харківщині. З його слів, армія Росії намагається розширити зону впливу у регіоні.
Читайте також:
- Бої за Покровськ: що відбувається біля важливого міста на Донеччині
- ЗСУ можуть втратити контроль над територіями в Курській області: деталі від AP
- Армія РФ наблизилася до критично важливої траси на Донеччині: що буде, якщо ворог візьме дорогу
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.