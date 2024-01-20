Стало відомо, скільки дітей від початку примусової евакуації вивезли з Донеччини

Населені пункти розташовані на лінії зіткнення і жителі там наражаються на небезпеку.

На Донеччині від початку примусової евакуації з квітня 2023 року в безпечні райони вивезли 856 дітей із 43 населених пунктів.

Про це заявив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, - пише Укрінформ.

«Я хотів наголосити на примусовій евакуації діток, якою ми займаємося зараз. У нас вона розпочалася ще з квітня минулого року. За цей час загалом були евакуйовані вже 856 дітей із 43 населених пунктів, визначених протокольними рішеннями координаційного штабу. І в цих 43 населених пунктах вже дітей немає, вивезли всіх», - підкреслив Петлін.

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Зараз Торецькій громаді триває евакуація з трьох населених пунктів - це місто Торецьк, селища Щербінівка і Північний, де залишаються загалом 23 дитини.

«І питання це розглядається постійно. Зараз, незабаром, можливо буде прийняте рішення, додатково буде тоді інформація стосовно Очеретинської, Маріїнської та Селидівської громад, де залишаються діти», - сказав Петлін.

Ці населені пункти розташовані на лінії зіткнення і жителі там наражаються на небезпеку, в тому числі діти.

Нагадаємо, що у липні 2023 року у Сумській ОВА заявили, що влада евакуює всіх жителів п'ятикілометрової зони в прикордонних із Росією громадах Сумської області.

Згодом керівник ОВА уточнив, що примусової евакуації не буде.

Нагадаємо, що населені пункти Сумщини, які розташовані поблизу кордону з РФ, регулярно зазнають злочинних обстрілів зі сторони Росії. Як і прифронтові міста сходу і півдня, їх ворог просто стирає із лиця землі. Крім того, прикордонні райони Сумщини тероризують російські ДРГ.