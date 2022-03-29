Стало відомо, скільки дітей виїхали з Київщини через війну

Стало відомо, скільки дітей виїхали з Київщини через війну

Найбільше дітей виїхало з Бучанського (31 864 дитини), Броварського (21 921 дитина) та Білоцерківського (18 188 дітей) районів.

З Київської області через військову агресію вимушено виїхало понад 120 тисяч дітей. Понад 98 тисяч з них – діти шкільного віку.

Такими даними поділився колишній очільник Київської ОДА, голова гуманітарного штабу КОВА Олексій Кулеба.

"Понад 98 тисяч людей – діти шкільного віку, ще майже 22 тисячі – дошкільного. Зі 120 тисяч евакуйованих дітей майже 37 тисяч – виїхали за кордон", – проінформував він.

Найбільше дітей виїхало з Бучанського (31 864 дитини), Броварського (21 921 дитина) та Білоцерківського (18 188 дітей) районів.

"Бориспільський район покинули 13 793 дитини, Вишгородський – 5734 дитини, Обухівський – 11 726 дітей, Фастівський – 16 872 дитини", – додав Кулеба.

Нагадаємо, в Ірпені біля Києва від рук російських окупантів загинули батьки музичного керівника, диригента Львівської опери Івана Чередніченка.

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