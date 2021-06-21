Стало відомо, скільки дітей заразилися коронавірусом в "Артеку" в окупованому Криму

Контактних дітей перевели в обсерватор.

В незаконно анексованому Криму медики виявили зараження коронавірусом у 12 дітей, які перебували в окупованому міжнародному дитячому центрі "Артек".

Про це заявив "директор" "Артеку" Костянтин Федоренко в ефірі телеканалу "Росія-24".

"На сьогодні виявлено дванадцять дітей. За зовнішніми ознаками інфекційних ми їх перевели до медичних установ "міністерства охорони здоров'я республіки Крим". Там було підтверджено, що у дітей COVID", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявлений у кількох відпочивальників в міжнародному дитячому центрі "Артек".

Також джерело повідомило "Інтерфаксу", що заражених було шестеро. Контактних дітей перевели в обсерватор.

Нагадаємо, що після незаконної анексії Криму дитячий табір потрапив під контроль окупаційниї влади. 22 червня 2016 року ГПУ "Міжнародний дитячий центр "Артек" відновив свою роботу на базі санаторного комплексу в Пущі-Водиці під Києвом.

Раніше повідомлялося, що в Ялті кількість постраждалих від потопу зросла до 24-х, двоє осіб зникли безвісти.

Неповнолітні діти сирійського диктатора відпочивали у таборі "Артек" в Криму

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