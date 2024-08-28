Стало відомо, скільки гідрогенерації втратила Україна після ударів РФ: цифра невтішна

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота поділився станом української гідроенергетики та викликами, які стоять перед енергетичною системою країни перед зимою.

Україна втратила понад 40% гідрогенерації. Зокрема, йдеться про Каховську гідроелектростанцію (ГЕС), Дніпрогес також наразі практично не працює через значні пошкодження.

Про це генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота розповів у телемарафоні.

"Ми, звичайно, втрачаємо і втратили чимало. Ми розуміємо, що Каховку ми втратили повністю. Дніпрогес теж велика, скажімо, там практично на сьогоднішній день не працює станція", — розповів Сирота.

Він також зазначив, що інші гідроелектростанції також перебувають в процесі відновлення, однак в умовах постійних ракетних ударів це стає дедалі складніше.

"Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогоднішній день це ще питання дуже складне," — додав гендиректор "Укргідроенерго".

Сирота підкреслив, що відновлення генерації є довгим процесом, оскільки багато обладнання виготовляється за кордоном і має тривалі терміни виробництва.

"Два місяці тому ми втратили більше 40% генерації, і це правда. Обладнання, яке потрібно відновити, виготовляється за кордоном, і термін виготовлення дуже довгий," — зазначив він.

Значні втрати спостерігаються також у тепловій генерації, яка разом із гідроенергетикою є критично важливою для балансування енергосистеми.

"Теплова генерація втратила більше 80%, ми за два місяці втратили більше 40%. Ми розуміємо, що є дефіцит балансуючої генерації, але ми намагаємося максимально зробити те, що можемо," — підкреслив Сирота.

Він висловив занепокоєння щодо майбутньої зими, яка обіцяє бути складною. Попри зусилля з відновлення, точних прогнозів щодо повного відновлення генерації немає, і багато залежить від подальших обстрілів та руйнувань. "Ми плануємо одне, ворог планує інше, тому сьогодні щось прогнозувати дуже важко," — зазначив він.

Гендиректор також наголосив, що вся енергетична генерація, не лише гідроенергетика, має працювати в умовах дефіциту. "Ми намагаємося збалансувати енергосистему, але це ж населення бачить, скільки в пікові години ми відключаємо," — зауважив Сирота.

Нагадаємо, видання Politico написало, що напередодні "найскладнішої в історії" України зими атомна енергетика є чи не єдиним порятунком для країни. Тому уряд України схвалив проєкт закону про завершення будівництва двох атомних блоків на Хмельницькій станції.

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