Стало відомо, скільки грошей на виробництво зброї в Україні планують виділити 2025 року

Розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу є одним із пріоритетів держави в умовах повномасштабної війни.

На виробництво озброєння та військової техніки у 2025-му виділено більше 55 мільярдів гривень. Це більше, ніж торік.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Так, за його словами, серед передбачених 55 мільярдів гривень основна частина коштів - 54,55 мільярда гривень - буде спрямована на розвиток виробництва, розробку й впровадження нових технологій та нарощення виробничих потужностей для виготовлення оборонної продукції.

Ще 500 мільйонів гривень передбачено на програму доступних кредитів для оборонних підприємств. Завдяки цій програмі, започаткованій цього року, виробники можуть отримувати кредити під 5% річних, а різницю у відсотках покриватиме державний бюджет.

Для порівняння, у 2024 році на оборонну промисловість було виділено близько 51 мільярда гривень.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 листопада, уряд затвердив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання.

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