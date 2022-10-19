Стало відомо, скільки іранських "мопедів" знищили Сили оборони України за 36 діб

Українські захисники непогано розправляються з іранськими дронами, про що свідчить статистика.

Полвітряні сили вже знищили понад 200 іранських ударних дронів-камікадзе, якими РФ атакує Україну.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136" (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти маркують "шахеди", як "Герань-2". До їхнього знищення залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

Нагадаємо, що керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що РФ отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії.

МЗС України звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців через постачання ударних дронів-камікадзе, хоча Іран це заперечує.

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