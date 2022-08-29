Стало відомо, скільки ворожий флот продовжує тримати напоготові носіїв ракет

Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові два надводних і один підводний носій ракет.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Сумарна кількість ракет складає до 20 «Калібрів». Для масовості на чергування доданий великий десантний корабель.
«Загроза ракетних ударів, диверсійних заходів і проявів, як і артилерійських обстрілів, в районах географічно досяжних ворожими засобами ураження, залишається актуальною. Не нехтуйте сигналами тривог. Зважайте на те, що пляжний відпочинок і купання в замінованому морі – подвійна небезпека в сучасних умовах. Будьте свідомими і уважними, не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність, предмети чи осіб. Разом в одному прагненні йдемо до Перемоги!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ "скоригували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.
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