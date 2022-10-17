Стало відомо, скільки кораблів і "Калібрів" Росія тримає у Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні російської армії перебувають 4 кораблі, один з яких - носій ракет типу "Калібр".

Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Наразі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 кораблі та катери окупанта, 1 з них - носій 8 ракет "Калібр", - поінформував він.

РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами

Сьогодні, 17 жовтня, пообіді було знову оголошено масштабну повітряну тривогу в Україні.

Під час цієї повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи.У Вінницькій області ракета влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Також повідомлялись про звуки вибухів в Тернопільській області, за попередніми даними, там працювали сили ППО.

Всі ракети, які летіли на Київ після 13 години, збила ППО.

Читайте також: