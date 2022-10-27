Стало відомо, скільки кораблів і ракет Росія тримає у Чорному морі

В Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні 10 кораблів, серед яких напоготові - 4 носії крилатих ракет.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту становить 10 кораблів, серед яких напоготові 4 носії крилатих ракет, з яких 2 підводні. Сумарний залп – 24 "Калібри", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України

Росія не припинила обстрілювати Україну і тероризувати цивільне населення. Для атак РФ використовує різного виду озброєння, зокрема, важку артилерію, танки, авіацію і запуск ракет із кораблів.

Лише за сьогоднішній ранок в Україні було двічі оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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