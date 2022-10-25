Стало відомо, скільки кораблів продовжують загрожувати Україні з Чорного моря

Обстановка в Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Угруповання ворожого флоту складається з одинадцятьох кораблів, серед яких 3 вдк та 2 надводних носії “Калібрів”.
Ситуація продовжує бути напруженою.
Ракетний терор окупантів
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що російська армія ще довго може тероризувати українців дронами-камікадзе "Shahed-136". Натомість запаси ракет у росіян майже вичерпані. Буданов наголосив, що ППО успішно знищує дрони – збито 70% БПЛА.
За даними Міноборони Британії, Росія, ймовірно, використовує велику кількість іранських безпілотників Shahed-136, щоб "пробити" дедалі ефективнішу українську ППО.
Військовий експерт Олег Жданов закликав не рахувати кількість російських ракет, а шукати способи захисту від них. За його словами, літом у росіян було приблизно 3500 ракет, скільки зараз - невідомо. Експерт також дав невтішний прогноз – поки в Росії закінчаться ракети, вона рознесе всю нашу енергосистему.
У Повітряних силах зазначили, що в Україні немає протиракетної оборони, а тому найкраще іранські ракети буде знищувати ще на складах, поки вони не завдали Україні шкоди.
Читайте також:
- Стало відомо, скільки людей загинуло в Києві від ударів Росії ракетами та дронами
- СБУ затримала корегувальника ракетних обстрілів Рівного
- У Молдові на тлі ударів РФ по Україні заговорили про дефіцит електроенергії