Стало відомо, скільки кораблів та катерів ворожого "недофлоту" маневрують у Чорному морі

Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано у Чорному морі.
Але загроза застосування ракет, в тому числі з Чорного моря – залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Також 4 листопада 2022 року Березнегуватську громаду Миколаївщини вдовж лінії фронту ворог продовжує тероризувати атаками. Сьогодні це були «Калібри» морського базування.
Попри відсутність ракетоносіїв на чергуванні, ворог підступно вивів одного фрегата в море для пуску ракет. Після виконання завдання він знов повернувся у базу.
Тим часом обидві запущені ракети було знищено силами протиповітряної оборони.
«Будьте пильними, виваженими і свідомими. Бережіть себе і близьких, не наражайтесь на небезпеку, обирайте доцільні пріоритети. А зараз він у нас єдиний – наша Перемога!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше "суд" у тимчасово окупованому Севастополі визнав загиблими 17 російських моряків, які служили на крейсері "Москва", що затонув у квітні.
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