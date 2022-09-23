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Стало відомо, скільки кораблів з "Калібрами" РФ тримає у Чорному морі

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Стало відомо, скільки кораблів з "Калібрами" РФ тримає у Чорному морі

Фото: Associated Press

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 3 надводних і 1 підводний носії крилатих ракет.

Загалом на борту цих суден є 28 ракет типу "Калібр".

Про це сьогодні, 23 вересня, повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

"Корабельне угруповання ворожих військ в Чорному морі маневрує вздовж південно-східного узбережжя Криму в кількості 14 одиниць. На бойовому чергуванні 3 надводних і 1 підводний носії крилатих ракет "Калібр" з сумарним залпом 28 ракет, а також 2 великих десантних кораблі", - йдеться у повідомленні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
294
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