Стало відомо, скільки корупціонерів сіли до в'язниць за час війни

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні винесено майже 7 тисяч вироків корупціонерам. Однак лише 1,5% з них отримали покарання у вигляді ув'язнення, тоді як більшість уникнула тюремного терміна, сплативши штрафи.

Про це повідомляє «Опендатабот».

Від початку повномасштабної війни в Україні винесено 6877 вироків корупціонерам, що суттєво менше, ніж до війни. Раніше щороку виносилося приблизно 2500 вироків. У 2021 році Реєстр корупціонерів поповнився на 6870 записів. З початку 2024 року вже винесено 1758 вироків.

Аналітики зазначають, що така динаміка пов'язана з тим, що на початку великого вторгнення подання декларацій для посадовців стало добровільним, що призвело до відсутності контролю з боку НАЗК.

Статті, за якими засуджують корупціонерів у 2024 році

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі: 663 вироки (37,7% від загальної кількості). Ця цифра на третину менше, ніж торік. Несвоєчасне подання декларацій: 623 вироки (35,4%). У порівнянні з минулим роком кількість таких порушень зросла в 34 рази. Ймовірно, ця цифра зросте в наступні роки, оскільки дані про несвоєчасні декларації почали надходити лише з квітня 2024 року, і їх кількість вже сягає десятків тисяч. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: 281 вирок (16%). Це вдвічі менше, ніж торік.

Вироки корупціонерам у 2024 році

Штрафи: У 98% випадків злочинцям присудили штрафи, що становить 1714 вироків.

Ув'язнення: Лише 1,5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі, що дорівнює 27 вирокам.

Географія вироків

Львівська область: найбільше порушників отримали вироки – 172 справи (9,8% від загальної кількості).

Вінницька область: 151 вирок (8,6%).

Одеська область: 115 справ (6,5%).

Нагадаємо, від початку 2024 року Служба безпеки України відкрила 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників військово-лікарських комісій (ВЛК).

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