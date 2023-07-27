Стало відомо, скільки коштів отримала Миколаївщина для відновлення інфраструктури

Миколаївська область отримала від держави близько 2,5 мільярда гривень на відновлення об’єктів соціальної інфраструктури та водопостачання.

Про це сказав голова ОВА Віталій Кім на брифінгу, - пише Укрінформ.

«Миколаївська область у 2023 році за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії отримала фінансування у розмірі 626 млн 826 тис. грн на відновлення п’яти об’єктів соціальної інфраструктури (три лікарні та дві школи). Крім того, ще три школи та два дитячі садочки буде відновлено Агенцією з відновлення України. Для цього виділено 668 млн грн», - розповів Кім.

Також погоджено виділення коштів за рахунок Фонду на реконструкцію мереж водопостачання у Миколаєві. Йдеться про 1 мільярд 210 млн, з них на 2023 рік – близько 670 млн грн.

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«Це великий проєкт, і ми його втілюватимемо щонайменше два роки – цей і наступний. Але це не буде впливати на водопостачання міста», - наголосив голова ОВА.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії було створено у 2023 році у складі спеціального фонду державного бюджету. Його першочерговим завданням є відновлення знищених або пошкоджених об'єктів житлового призначення та будівництво або ремонт об'єктів критичної інфраструктури.

Зокрема терористична армія РФ завдала ракетні удари по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ", пошкоджена інфраструктура трейдерів.

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