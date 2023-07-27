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Стало відомо, скільки коштів отримала Миколаївщина для відновлення інфраструктури

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо, скільки коштів отримала Миколаївщина для відновлення інфраструктури

Кім розповів про плани на ремонти на Миколаївщині / Фото: Віталій Кім

Миколаївська область отримала від держави близько 2,5 мільярда гривень на відновлення об’єктів соціальної інфраструктури та водопостачання.

Про це сказав голова ОВА Віталій Кім на брифінгу, - пише Укрінформ. 

«Миколаївська область у 2023 році за рахунок коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії отримала фінансування у розмірі 626 млн 826 тис. грн на відновлення п’яти об’єктів соціальної інфраструктури (три лікарні та дві школи). Крім того, ще три школи та два дитячі садочки буде відновлено Агенцією з відновлення України. Для цього виділено 668 млн грн», - розповів Кім.

Також погоджено виділення коштів за рахунок Фонду на реконструкцію мереж водопостачання у Миколаєві. Йдеться про 1 мільярд 210 млн, з них на 2023 рік – близько 670 млн грн.

«Це великий проєкт, і ми його втілюватимемо щонайменше два роки – цей і наступний. Але це не буде впливати на водопостачання міста», - наголосив голова ОВА.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії було створено у 2023 році у складі спеціального фонду державного бюджету. Його першочерговим завданням є відновлення знищених або пошкоджених об'єктів житлового призначення та будівництво або ремонт об'єктів критичної інфраструктури. 

Зокрема терористична армія РФ завдала ракетні удари по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ", пошкоджена інфраструктура трейдерів.

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Перегляди
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