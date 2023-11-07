Стало відомо, скільки критеріїв виконала Україна для початку переговорів про вступ до ЄС

Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ до ЄС.

У Єврокомісії вважають, що Україна на сьогодні виконала чотири критерії щодо надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу з необхідних семи.

Про це пише Радіо Свобода.

Зазначається, що Україна наразі виконала такі зобов'язання:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Які ще критерії має виконати Україна

До інших трьох критеріїв входить:

подальша боротьба з корупцією

"У документі Єврокомісії йдеться про те, що «Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу", - йдеться у повідомленні.

обмеження щодо надмірного впливу олігархів

Вступ України до ЄС: що відомо

Україна може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу найближчим часом. І візит до України президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у суботу, 4 листопада, є гарним знаком для України.

Єврокомісари, скоріше за все, підтримають початок переговорів з Україною про вступ до Європейського союзу, тоді як Грузія отримає статус кандидата.

Додамо, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого нещодавнього візиту до Києва підтвердила, що Україна є близькою до початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

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