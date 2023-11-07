Стало відомо, скільки лікарень знищили окупанти від початку повномасштабної війни

В Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури.

Від початку повномасштабної війни країна-агресорка РФ пошкодила 1468 об’єктів медичних закладів України, ще 193 було зруйновано вщент.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

Окупанти продовжують нищити об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, медичної: лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові та інші медзаклади, перешкоджаючи медикам працювати та створюючи додаткове навантаження на медичну систему.

"Найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Від початку війни ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, знищив 253 автомобілі та захопив 125 автівок екстренки", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, попри постійні атаки ворога, в Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури.

"Станом на початок листопада 2023 року вже вдалося повністю відновити 421 об’єкт медзакладів, ще 413 об’єктів відновлено частково. Найбільше відновлених медзакладів наразі на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині", - вказано у повідомленні.

Також ми повідомляли, що внаслідок російського удару по бійцях 128-ї ОГШБр на Запоріжжі є поранені і серед місцевих жителів селища Зарічне.

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