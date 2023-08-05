Стало відомо, скільки осіб перебуває на російському танкері, який пошкодив безпілотник у Чорному морі

Розливу палива з танкера, який отримав пошкодження під час атаки стороною, немає, - повідомляють рос"ЗМІ" з посилання на інформацію у Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська.

До того ж традиційно РФ звинуватила у нападі "українську сторону".

Також у соціальних мережах показують внутрішній вигляд танкера після удару морського дрона.

"Обережно, слизька підлога", - жартують українці у соціальних мережах.

На борту танкера, який отримав пошкодження в Керченській протоці, перебуває 11 людей.

Нагадаємо, що у ймовірно підбитого дроном російського танкера затопило машинне відділення.

Додамо, що вибух на танкері було видно з Криму, кілька членів екіпажу посікло склом. Про це розповіли окупанти.

Зауважимо, що на допомогу пошкодженому дроном танкеру у Чорному морі прибули буксири.

Раніше повідомлялося, що у районі Кримського мосту пролунали вибухи.