Стало відомо, скільки людей загинуло у Харкові унаслідок обстрілів у 2024 році

Місцева влада зібрала та проаналізувала дані про російські атаки на Харків за 2024 рік.

Торік ворог 318 разів обстрілював місто ракетами, дронами, авіабомбами, ці вибухи будили містян серед ночі, руйнували будинки, забирали життя.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соцмережах.

94 загиблих, серед яких троє — діти.

1108 поранених, серед яких 62 — знову діти.

Зруйновані сім'ї, обірвані долі, розбиті мрії. Це сусіди, друзі, колеги, яких ми більше ніколи не побачимо.

2113 сигналів повітряної тривоги, що дорівнюють 3764 годинам. Тобто — 156 діб. Майже пів року без нормального сну, в постійному страху за себе і своїх близьких.

"Ворог не бачить перед собою меж. Його ракети не обирають між школою чи житловим будинком, лікарнею чи дитячим майданчиком. Для нього ми всі — просто цілі. Але Росія не розуміє головного: наш дух — незламний! Кожна тривога, кожен обстріл лише доводять, що Харків — місто-герой, яке ніколи не здається!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте Російські окупаційні війська намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині — ЗСУ

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про загрозу росіян на Харківщині. З його слів, армія Росії намагається розширити зону впливу у регіоні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.