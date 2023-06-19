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Стало відомо, скільки людей залишилося у Часовому Ярі поблизу Бахмута: хто вони

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо, скільки людей залишилося у Часовому Ярі поблизу Бахмута: хто вони

Російські військові продовжують обстрілювати Часів Яр

У місті Часів Яр, що розташоване поблизу Бахмута, залишилося менше тисячі жителів.

Більшість – це люди похилого віку, які не хочуть покидати свої домівки.

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус, - пише «Радіо Свобода».

«На жаль, кількість людей не зменшується. На цей час дуже повільно відбувається евакуація. 80%, які залишилися, – це люди похилого віку. З ними дуже складно працювати в цьому напрямку – не хочуть виїжджати і покидати свої домівки. Тому евакуація триває, але вона сповільнена на цю мить», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в місті орієнтовно проживали 13 тисяч людей, зараз – близько 950 людей.

Російські війська з різних видів озброєння обстрілюють Часів Яр на Донеччині.

Часів Яр: як живе місто

Нагадаємо, що раніше ми писали про 10 вибухів за 40 хвилин: як живе прифронтовий Часів Яр, який щодня знищують окупанти.

Також раніше з міста Часів Яр на Донеччині евакуювали всіх дітей

Зауважимо, що після 20 годин пошуку з-під завалів розбомбленого будинку в Часів Ярі дістали живого чоловіка

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Дата публікації
Перегляди
10к
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