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Стало відомо, скільки мерів і сільських голів перебувають у полоні окупантів

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Стало відомо, скільки мерів і сільських голів перебувають у полоні окупантів

Фото: ТСН.ua

Станом на 2 липня у російському полоні перебувають восьмеро міських, сільських та селищних голів з Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася.

Про це повідомили в Асоціації міст України.

"Асоціація міст України продовжує звертатися до міжнародних організацій за захистом захоплених російським агресором посадовців ОМС і закликає всіх долучитися до їхнього звільнення", – йдеться у повідомленні.

Станом на 2 липня у російському полоні перебувають:

  • Дніпрорудненський міський голова Євгеній Матвєєв;
  • Вільхівський сільський голова Олександр Шмиголь,
  • Голопристанський міський голова Олександр Бабич;
  • Херсонський міський голова Ігор Колихаєв;
  • Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко;
  • Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно;
  • Хрестівський сільський голова Сергій Хільченко;
  • Новотроїцький селищний голова Петро Збаровський.
© Асоціація міст України
Фото: Асоціація міст України

Нагадаємо, Мінреінтеграції планує відновити роботу міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Обирати претендентів на отримання грошової допомоги буде спеціальна комісія.

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