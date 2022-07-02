Стало відомо, скільки мерів і сільських голів перебувають у полоні окупантів

Станом на 2 липня у російському полоні перебувають восьмеро міських, сільських та селищних голів з Херсонської, Запорізької та Харківської областей.
На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася.
Про це повідомили в Асоціації міст України.
"Асоціація міст України продовжує звертатися до міжнародних організацій за захистом захоплених російським агресором посадовців ОМС і закликає всіх долучитися до їхнього звільнення", – йдеться у повідомленні.
Станом на 2 липня у російському полоні перебувають:
- Дніпрорудненський міський голова Євгеній Матвєєв;
- Вільхівський сільський голова Олександр Шмиголь,
- Голопристанський міський голова Олександр Бабич;
- Херсонський міський голова Ігор Колихаєв;
- Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко;
- Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно;
- Хрестівський сільський голова Сергій Хільченко;
- Новотроїцький селищний голова Петро Збаровський.
Нагадаємо, Мінреінтеграції планує відновити роботу міжвідомчої комісії з виплат політв’язням. Обирати претендентів на отримання грошової допомоги буде спеціальна комісія.
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