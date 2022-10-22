Стало відомо, скільки населення України потребує гумдопомоги: цифри від ООН вражають

Майже 18 мільйонів українців, або понад 40% населення України потребують гуманітарної допомоги.

Про це повідомила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, - пише Укрінформ.

Близько 14 млн українців були змушені залишити свої домівки, з них - 6,2 млн - внутрішньо переміщені особи та майже 7,7 млн біженці. За даними ЮНІСЕФ, з початку повномасштабного вторгнення постраждали близько 5,7 млн дітей шкільного віку, у тому числі 3,6 млн - через закриття навчальних закладів.

Зафіксовано понад 630 атак на медзаклади, що позбавляє хворих доступу до ліків та лікування.

Раніше ООН та гуманітарна спільнота у координації з владою розробили конкретний план на зиму, в якому передбачено ремонт житлових будівель у прифронтовій зоні та забезпечення людей ковдрами, матрацами, одягом, генераторами для шкіл, опалення для лікарень.

«Робота триває. Наша мета - зробити так, щоб цивільні особи мали безпечне, гідне та тепле місце для проживання впродовж зимових місяців», - заявила Деніз Браун.

Структури ООН охопили різною допомогою понад 13 млн осіб по всій країні.

За оцінками Міністерства охорони здоров'я України та ВООЗ, близько 10 млн осіб потребують психологічної підтримки через травми, отримані внаслідок війни. Йдеться про жінок та дівчат, які постраждали від сексуального насильства, дітей, які щодня чують сирени повітряної тривоги, сім'ї, які змушені виживати у складних умовах війни.

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Нагадаємо, що раніше Деніз Браун повідомила про "повне спустошення" в районах України, які постраждали від війни, і масштаби гуманітарної кризи там, що постійно змінюються. Вона глибоко стурбована майбутнім настанням зими.

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