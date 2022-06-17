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Стало відомо, скільки росіян приїжджали до України від 2013 року

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Стало відомо, скільки росіян приїжджали до України від 2013 року

Фото: Державна прикордонна служба України

У Державній прикордонній службі повідомили, скільки росіян перетнули український кордон від 2013 року.

Так, у 2021 році кордон із Україною перетинали лише пів мільйона громадян Росії, тоді як у 2013-му - майже 11 мільйонів.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УП.

За його словами, у 2022 році перетин кордону росіянами значно знизився, особливо після 24 лютого.

Перетин кордону громадянами РФ на в’їзд в Україну:

  • 2013 – 10,8 млн,
  • 2014 – 2,5 млн,
  • 2015-2019 – показники коливалися на рівні по 1,5 млн в рік,
  • 2020 – 400 тис.,
  • 2021 – 500 тис.

Відмови в'їзду громадянам РФ в Україну:

  • 2013 – 900 тис.,
  • 2014 – 15,5 тис.,
  • 2015 – 11 тис.,
  • 2016-2019 – показники коливалися на рівні 6-7 тис. на рік,
  • 2020 – 3 тис.,
  • 2021 – 7 тис.

Нагадаємо, Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для громадян Російської Федерації. Відповідну постанову 17 червня має ухвалити Кабінет міністрів.

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