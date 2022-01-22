Стало відомо, скільки ще мільйонів доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна

Зараз розглядається кілька сценаріїв повторного курсу базового щеплення проти COVID-19.
В Україні зараз у наявності є 11,5 млн доз вакцини проти коронавірусу, а ще понад 40 млн доз буде поставлено за контрактами та в рамках механізму COVAX.
Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише Укрінформ.
"На складах у нас зараз 11,5 млн доз вакцини. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на постачання. Також 6,5 млн доз вакцини Coronavak, і 10 млн доз за механізмом COVAX", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що зараз розглядається кілька сценаріїв повторного курсу базового щеплення проти COVID-19. Зокрема, залежно від динаміки та мутації коронавірусу, вакцинація може проводитися так само як і проти грипу, - напередодні епідемічного сезону ГРВІ.
Раніше Віктор Ляшко:
- назвав області, які є наступними кандидатами на “червону" зону;
- розповів, чи вводитимуть в Україні нові локдауни;
- повідомив, коли буде пік нової хвилі COVID-19;
- попередив про збільшення кількості хворих і госпіталізацій;
- зазначив, якою буде COVID-вакцинація після "бустера".
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.