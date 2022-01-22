Стало відомо, скільки ще мільйонів доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна

Стало відомо, скільки ще мільйонів доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна

Зараз розглядається кілька сценаріїв повторного курсу базового щеплення проти COVID-19.

В Україні зараз у наявності є 11,5 млн доз вакцини проти коронавірусу, а ще понад 40 млн доз буде поставлено за контрактами та в рамках механізму COVAX.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише Укрінформ.

"На складах у нас зараз 11,5 млн доз вакцини. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на постачання. Також 6,5 млн доз вакцини Coronavak, і 10 млн доз за механізмом COVAX", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз розглядається кілька сценаріїв повторного курсу базового щеплення проти COVID-19. Зокрема, залежно від динаміки та мутації коронавірусу, вакцинація може проводитися так само як і проти грипу, - напередодні епідемічного сезону ГРВІ.

Раніше Віктор Ляшко:

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