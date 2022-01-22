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Стало відомо, скільки ще мільйонів доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна

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Стало відомо, скільки ще мільйонів доз вакцини проти коронавірусу отримає Україна

Календар щеплень: коли робити? / pixabay.com

Зараз розглядається кілька сценаріїв повторного курсу базового щеплення проти COVID-19.

В Україні зараз у наявності є 11,5 млн доз вакцини проти коронавірусу, а ще понад 40 млн доз буде поставлено за контрактами та в рамках механізму COVAX.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, - пише Укрінформ.

"На складах у нас зараз 11,5 млн доз вакцини. 25 млн доз Pfizer законтрактовано на постачання. Також 6,5 млн доз вакцини Coronavak, і 10 млн доз за механізмом COVAX", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що зараз розглядається кілька сценаріїв повторного курсу базового щеплення проти COVID-19. Зокрема, залежно від динаміки та мутації коронавірусу, вакцинація може проводитися так само як і проти грипу, - напередодні епідемічного сезону ГРВІ.

Раніше Віктор Ляшко:

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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