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Стало відомо, скільки справ розслідує ДБР за фактами порушень у військкоматах та ВЛК

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Стало відомо, скільки справ розслідує ДБР за фактами порушень у військкоматах та ВЛК

ДБР завершило розслідування стосовно військкома з Полтавщини, який жорстоко побив підлеглого / Фото: Державне бюро розслідувань

До суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб.

Державне бюро розслідувань посилило системну роботу щодо протидії зловживанням та порушенням у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки й військово-лікарських комісіях. Загалом у цьому році ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що до суду вже направлено 21 обвинувальний акт стосовно 35 осіб. Також ДБР повідомило про підозру ще 58 особам.

"У межах цих кримінальних проваджень ДБР також задокументувало факти отримання посадовцями неправомірної вигоди на суму майже 4 млн гривень, а суди арештували майна на суму понад 3,2 млн гривень", - мовиться у повідомленні.

Бюро попереджає посадовців, які виношують наміри використовувати службове становище заради власної наживи під час війни.

"Вас обов’язково буде викрито та притягнуто до відповідальності", - наголосили там.

Останні скандали ТЦК

Чернівецький ТЦК та СП (військкомат - ред.) опинився у центрі скандалу. Так, у Мережі поширили відео, де працівники ТЦК та патрульна поліція нібито залучили до співпраці бандита, який вибивав з чоловіка згоду на мобілізацію.    

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо представників Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які напередодні заштовхали чоловіка до мікроавтобуса.  

Військовослужбовець Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) допомагав депутатам та їхнім родичам уникнути мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
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