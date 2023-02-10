Стало відомо, скільки українців евакуювали після землетрусу у Туреччині

Запити на евакуацію із зони землетрусу в Туреччині дали 62 українці.
Посольству України в цій країні вже вдалося організувати виїзд 12.
Про це заявив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар, - пише Укрінформ.
«У нас є запит на евакуацію та допомогу приблизно 62 особам. Вчора 12 осіб вдалося вивезти з допомогою наших колег, знайомих, які там мали транспорт. На сьогодні встановлено зв’язок з 96 особами, громадянами України. Зараз ми чекаємо інформації по ще 22», - зауважив український дипломат.
Українські консули 9 грудня виїхали до провінції Хатай. Вони везуть гуманітарну допомогу, також будуть готові евакуювати наших громадян до безпечніших провінцій.
«Є інформація, що до п’яти громадян України можуть перебувати під завалами. Але я думаю, що це дуже попередня інформація. І ми будемо знати це пізніше, коли перевірять місця проживання українців», - резюмував посадовець.
Наразі тривають пошуки. Загалом в операції беруть участь 120 тис. рятувальників і понад 12 тис. одиниць техніки, а також 160 літаків і 20 кораблів.
Додамо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус.
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